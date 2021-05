Lindner als deutscher FDP-Vorsitzender wiedergewählt

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. Auf dem digitalen Bundesparteitag der deutschen Liberalen erhielt Lindner bei der Wahl am Freitag 534 der Delegiertenstimmen, 31 votierten mit Nein und 11 enthielten sich. Die Zustimmung entsprach damit 93 Prozent. Der 42-Jährige wurde damit zugleich auch zum Spitzenkandidaten der Liberalen für die Bundestagswahl am 26. September gewählt.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Lindner wurde zugleich zum FDP-Spitzenkandidaten gewählt