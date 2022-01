Lindner für maßvolle Kontaktbeschränkungen in Deutschland

FDP-Chef Christian Lindner hat sich mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante für maßvolle Kontaktbeschränkungen in Deutschland ausgesprochen. Es müsse alles getan werden, um die Schließung von Schulen und Betrieben zu verhindern, so der deutsche Finanzminister am Donnerstag am Rande der traditionellen Dreikönigskundgebung der Liberalen in Stuttgart. FDP-Justizminister Marco Buschmann sagte im TV, dass die Bundesregierung bei der Impfpflicht nicht auf Zeit spiele.

SN/APA/AFP/THOMAS KIENZLE FDP-Chef will Schulschließungen verhindern