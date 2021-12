Linhart: Keine schnellen Durchbrüche bei Iran-Atomgesprächen

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) sieht keine rasche Lösung bei den derzeit in Wien stattfindenden Atomgesprächen mit dem Iran. "Schnelle Durchbrüche wird es wohl nicht geben", sagte Linhart am Mittwoch in einer Aussendung. Er traf sich zuvor mit den Chefverhandlern der USA und des Iran, Sonderbeauftragter Rob Malley und Vize-Außenminister Ali Bagheri Kani. Es sei gut, dass alle Seiten wieder am Verhandlungstisch zurück sind.

SN/APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER Außenminister Linhart mit Irans Chefverhandler Bagheri Kani