Linker Petro vor Sieg bei Präsidentenwahl in Kolumbien

Bei der Stichwahl um die Präsidentschaft in Kolumbien liegt der linksgerichtete Kandidat Gustavo Petro nach Auszählung von 65 Prozent der Stimmen klar in Führung. Laut der kolumbianischen Wahlbehörde erhielt der Senator am Sonntag 51,03 Prozent der Stimmen. Sein Gegner, der rechtsgerichtete Millionär Rodolfo Hernández, kommt demnach nur auf 46,74 Prozent.

SN/APA/AFP/JUAN PABLO PINO Gustavo Petro steht vor der Übernahme der Präsidentschaft