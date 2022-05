Linkes Anti-Macron-Bündnis bei Wahl in Frankreich gebildet

Mit geeinten Kräften will Frankreichs linkes Lager den wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl im Juni um eine Mehrheit in der Nationalversammlung bringen. Nach den Grünen und den Kommunisten stimmten in der Nacht auf Freitag auch die Sozialisten einem Bündnis mit der Linkspartei LFI von Jean-Luc Mélenchon zu. Am Samstag wollen die Parteien gemeinsam in den Wahlkampf starten.

SN/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND Jean-Luc Mélenchon: Macrons größter Widersacher von links