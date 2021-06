Linkskandidat bei Wahlen in Peru knapp voran

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru liegt der Sozialist Pedro Castillo nach Abschluss der Stimmenauszählung hauchdünn in Führung. Er kommt auf 50,125 Prozent, seine konservative Rivalin Keiko Fujimori auf 49,875 Prozent, teilte die Wahlkommission am Dienstag mit. Fujimori hat allerdings Wahlbetrugsvorwürfe erhoben und versucht, auf gerichtlichem Wege einige Stimmen für ungültig erklären zu lassen. Eindeutige Belege für ihre Vorwürfe hat sie nicht vorgelegt.

SN/APA/AFP/ERNESTO BENAVIDES Pedro Castillo stammt aus einer bäuerlichen Familie