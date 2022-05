Linkskandidat Petro gewinnt die erste Wahlrunde - und steht vor großen Herausforderungen

Bei der Wahl in Kolumbien siegt Gustavo Petro - und könnte doch verlieren.

Der große Favorit der Präsidentenwahl in Kolumbien, Gustavo Petro, hat die Abstimmung mit 40 Prozent der Stimmen klar gewonnen, aber die absolute Mehrheit und damit einen Sieg in erster Runde verfehlt. In der Stichwahl in drei Wochen trifft er überraschend auf den Rechtspopulisten Rodolfo Hernández, einen 77 Jahre alten Bauunternehmer und Ex-Bürgermeister, mit dem kein Wahlforscher für die Stichwahl rechnete. Hernández erreichte über 28 Prozent der Stimmen mit einem Anti-Korruptions-Wahlkampf und der Kritik an der politischen Klasse des Landes.

...