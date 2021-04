Linkspolitiker Arauz ruft sich zum Wahlsieger in Ecuador aus

Bei der Präsidentenwahl in Ecuador hat sich der linksgerichtete Kandidat Andrés Arauz noch vor der Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses zum Sieger ausgerufen. "Wir haben gewonnen!", rief Arauz vor Anhängern am Sonntag im Zentrum von Quito unter Berufung auf Nachwahlbefragungen und trotz eines äußerst knappen Rennens. Arauz sprach von einem Vorsprung von 1,6 Prozentpunkten vor seinem konservativen Konkurrenten Guillermo Lasso in der Stichwahl in dem südamerikanischen Land.

SN/APA/AFP/CAMILA BUENDIA Noch ist Arauz nicht offiziell der gewählte Staatschef