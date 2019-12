Litauen: Aufregung um Vandalismus am "Berg der Kreuze"

In Litauen sorgt die mutmaßliche Schändung eines Holzkreuzes am "Berg der Kreuze" für Aufregung. Unterstützer der Demokratiebewegung Hongkongs hatten auf sozialen Netzwerken ein Video und Fotos veröffentlicht. Sie sollen eine Chinesin mit Begleitern zeigen, die an dem Wallfahrtsort ein Holzkreuz mit unterstützenden Botschaften für die Demonstranten in Hongkong entfernt und wegwirft.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOE KLAMAR Der "Berg der Kreuze" ist ein bekannter Wallfahrtsort in Litauen