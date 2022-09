Abschied von der Queen: Tausende standen nachts Schlange

Tausende Menschen sind in London in der Nacht auf Donnerstag Schlange gestanden, um am Sarg von Königin Elizabeth II. persönlich Abschied nehmen zu können. Der Sitz des britischen Parlaments ist in den kommenden Tagen 23 Stunden täglich geöffnet, damit Besucher am Sarg vorbei defilieren können. Der Sarg der Queen ist bis Montag 07.30 Uhr (MESZ) in Westminster Hall aufgebahrt. Zum Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey Montagmittag werden etwa 2.000 Gäste erwartet.

SN/APA/AFP/BEN STANSALL Bis Montag bleibt Sarg der Queen in Westminister Hall aufgebahrt