Erdogan gewinnt laut Wahlrat Präsidentschaftswahl in Türkei

Bei der Präsidentenwahl in der Türkei hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan in der zweiten Runde gewonnen. Erdogan sei zum 13. Präsidenten der Türkei gewählt worden, sagte der Chef der Wahlbehörde Ahmet Yener am Sonntag in Ankara. Auch in Österreich zeichnete sich den vorläufigen Zahlen der Staatsagentur Anadolu zufolge ein deutlicher Sieg Erdogans ab - nach Auszählung von rund 57 Prozent der abgegebenen Stimmen votierten knapp 74 Prozent der hier lebenden Türken für Erdogan.

BILD: SN/APA/AFP/OZAN KOSE Erdogan-Anhänger freuen sich auf die nächsten fünf Jahre