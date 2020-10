Es geht um neue Maßnahmen der deutschen Nachbarn im Kampf gegen das Coronavirus. Auch Reisewarnungen stehen im Raum, Salzburg könnte betroffen sein. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier live! Der Startzeitpunkt ist für den Mittwochabend anvisiert.

Die Pressekonferenz LIVE

Der Corona-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ländern ist schon seit Stunden in Gang. Städtetagspräsident Burkhard Jung hat dieses Treffen am Mittwoch als den "wichtigsten seit Monaten" bezeichnet. "Denn die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob wir die Corona-Pandemie im Griff behalten", sagte Jung, der auch Leipziger Oberbürgermeister ist, am Mittwoch.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder wollen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen über das insgesamt richtige Maß weiterer Beschränkungen beraten. Erstmals seit vier Monaten findet die Konferenz nicht per Video statt, die Länderchefs kommen für ein Vor-Ort-Treffen nach Berlin.

Jung fordert einheitliche Regelungen. "Wir brauchen einen Stufenplan mit einem bundesweit einheitlichen Vorgehen. Das heißt: Wenn die Grenze von 35 oder 50 Infektionen je 100.000 Einwohner überschritten wird, sollten alle Länder die gleichen Maßnahmen ergreifen." Dabei müsse es aber weiter Unterschiede geben können. "Richtig bleibt, im Detail regional zu differenzieren und die Infektionsherde zu betrachten."

Zum umstrittenen Beherbergungsverbot sagte der Politiker: "Wir sehen an der Diskussion der vergangenen Tage, dass diese Regelung für viel Unruhe und Unsicherheit sorgt." Von Übernachtungen im Hotel in Deutschland sei bisher kein besonderes Risiko ausgegangen, und auch dort gelten ja Hygieneregeln. "Deshalb überzeugt mich das Beherbergungsverbot nicht."

Quelle: SN, Dpa