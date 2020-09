Nach sechs Monaten Coronapause absolviert Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag wieder einen bilateralen Auslandsbesuch. Ziel ist das südliche Nachbarland Slowenien, wo er den konservativen Premier Janez Janša trifft. Mit diesem will sich Kurz vor allem vor dem EU-Gipfel Ende September abstimmen. Ähnliche Standpunkte vertreten die beiden in der Migrations- und Coronakrise.

SN/APA/HANS PUNZ Der Kanzler reist ins südliche Nachbarland