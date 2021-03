Nach einem Arbeitsgespräch mit den Ministerpräsidenten von Slowenien, Bulgarien und Tschechien zur Impfstoffverteilung in der EU will Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein Statement abgeben. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 14 Uhr im Livestream.

Am Dienstag empfängt Bundeskanzler Sebastian Kurz um 12.30 Uhr die Ministerpräsidenten Bulgariens, Tschechiens und Sloweniens, Bojko Borissow, Andrej Babiš und Janez Janša, zu einem Arbeitsgespräch im Bundeskanzleramt in Wien. Per Videokonferenz nehmen ebenso der Ministerpräsident von Lettland, Krišjānis Kariņš, und der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic teil. Thema des Treffens ist die in Kritik geratene Impfstoffverteilung in der EU. Kurz hatte am Freitag in einer Pressekonferenz der EU ungerechte und unverhältnismäßige Verteilung der Dosen an die Mitgliedsstaaten vorgeworfen. Er sprach von Geheimtreffen und einem Basar um Impfdosen, bei dem manche Länder ins Hintertreffen gelangt seien. Österreich habe die bestellten Impfdosen bekommen, das bestätigte auch der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr. Er betonte zudem, dass der Verteilungsmechanismus allen bekannt gewesen sei: "Es ist das Ergebnis eines Verfahrens, das die Mitgliedsstaaten so beschlossen haben. Alle Entscheidungen sind von allen gebilligt worden."