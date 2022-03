Vier Wochen ist es her, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Befehl zur Invasion in die Ukraine gab. Es kommt einem kurz und lang zugleich vor. Wie ist Frieden möglich? Darüber spricht Weltpolitik-Ressortleiterin Gudrun Doringer mit Militäranalysten Gustav Gressel. Zu sehen im Livestream am Freitag, 25. März, 12 Uhr.