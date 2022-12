Eine Reise als Staatsgeheimnis: Selenskyj von US-Präsident Biden empfangen

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten in Washington untermauert, wie dankbar Kiew für die Hilfe aus Amerika ist.

Pressekonferenz mit Joe Biden und Wolodymyr Selenskyj

Was für eine Woche. Am Montag besuchte Wolodymyr Selenskyj die Frontstadt Bachmut im Donezbecken. Dort sprach der ukrainische Präsident den Soldaten Mut zu. Am Dienstag dann ...