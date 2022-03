Frieden in Europa? Vortrags- und Diskussionsabend zum Krieg in der Ukraine

Seit Wochen bestimmt der Krieg in der Ukraine die Schlagzeilen. Wie stehen die Chancen auf Frieden in Europa? Der Livestream vom Vortrags- und Diskussionsabend aus dem Bergbau- und Gotikmuseum Leogang beginnt am 31.3.2022 um 19 Uhr.

Andreas Wenninger, Attaché für Wissenschaft und Bildung der Österreichischen Bibliothek in Kiew wird den Einführungsvortrag halten. Danach diskutieren Michael Pallauf, Honorarkonsul von Polen in Salzburg, Walter Peer, Honorarkonsul der Ukraine in Innsbruck, Simon Palmisano, Verteidigungsattaché der Ukraine und der Russischen Föderation a.D. und Franz Fischler; EU-Kommissar a.D. unter der Leitung von Manfred Perterer, Chefredakteur der Salzburger Nachrichten.