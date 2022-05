UNO-Chef Guterres bei Van der Bellen und Nehammer

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres besucht von Mittwoch bis Freitag Österreich. Anlass ist das Frühjahrstreffen des höchsten Koordinations- und Strategiegremiums der Vereinten Nationen, das unter der Leitung von Guterres am UNO-Sitz in Wien stattfindet. Während des Besuches sind am Mittwoch Arbeitsgespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Außenminister Alexander Schallenberg und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vorgesehen.

