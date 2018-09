Liveblog zum EU-Gipfel in Salzburg: Der erste Staatsgast ist gelandet

28 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am Mittwoch und Donnerstag in Salzburg zusammen. Alles rund um den informellen EU-Gipfel in Salzburg hier im SN-Liveblog.

Ein Stück europäischer Geschichte wird dieser Tage in Salzburg weitergeschrieben. Nicht nur die Themen, die die 28 Regierungschefs besprechen sollen, sind sensibel. Auch die Stadt wird während des informellen EU-Gipfels zur Hochsicherheitszone. 1750 Polizisten sind im Einsatz, dazu kommen Kräfte des Bundesheeres etwa bei der Luftraumüberwachung. Es ist das größte politische Gipfeltreffen, das Salzburg je ausgetragen hat. Mit der Ankunft des portugiesischen Premierministers António Costa auf dem Salzburger Flughafen heute um 8.00 Uhr ist der EU-Gipfel quasi eröffnet. Im Lauf des Tages werden am laufenden Band weitere 27 Staats- und Regierungschefs sowie die Präsidenten von Europäischem Rat und Kommission erwartet, die im Wechsel von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Bürgermeister Harald Preuner oder Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf auf dem Airport begrüßt werden. Der EU-Gipfel in Salzburg im SN-Liveblog: Für den SN-Liveblog berichten Heidi Huber, Thomas Sendlhofer, Stefanie Schenker, Stefan Veigl, Sylvia Wörgetter, Monika Graf, Katharina Maier, Anna Boschner und Sabrina Glas. Quelle: SN