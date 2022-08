Liz Cheney verliert ihren Sitz, aber nicht ihre Ziele

Die Trump-Kritikerin hat die Vorwahlen verloren. Sie kämpft aber weiter dafür, dass Trump nicht mehr ins Oval Office kommt.

Vor einem Acker mit Heuballen, auf dem während ihrer Rede die Sonne unterging, gestand Liz Cheney am Dienstagabend ihre erwartete Niederlage bei den republikanischen Vorwahlen in Wyoming ein. Doch die Abgeordnete zeigte sich kein bisschen niedergeschlagen. "Wenn ich die Lügen von Präsident Trump über die Wahlen von 2020 mitgemacht hätte und wenn ich mich an seinen Bemühungen beteiligt hätte, unser demokratisches System zu zerschlagen", sagte sie, "hätte ich mit Leichtigkeit wieder die 73 Prozent der Stimmen bekommen, die ich vor ...