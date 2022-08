Liz Cheney wird abserviert

Bei den republikanischen Vorwahlen in Wyoming kündigt sich eine Niederlage an: Liz Cheney bekommt wohl die Rechnung für ihre Kritik an Ex-Präsident Donald Trump.

SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON In Wyoming unterstützt Donald Trump die Herausforderin von Liz Cheney, der eine herbe Niederlage bei den Primaries droht.