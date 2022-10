Liz Truss feuert ihren Finanzminister

Ob sie damit ihren Job rettet, ist zweifelhaft. Parteigranden suchen bereits eine Nachfolge.

Die britische Premierministerin Liz Truss entließ am Freitag ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng und vollzog eine weitere Kehrtwende in ihrer Fiskalpolitik. Truss war schon in den letzten Wochen unter Druck gekommen, ihre umstrittenen Steuersenkungspläne zurückzunehmen. Die internationalen Finanzmärkte hatten das Königreich für seine riskante Fiskalpolitik mit fallendem Pfundkurs und steigenden Kreditzinsen abgestraft, nachdem Schatzkanzler Kwasi Kwarteng die Steuersenkungen mit neuen Staatsschulden finanzieren wollte. Auch der Druck innerhalb der konservativen Regierungsfraktion gegen den marktliberalen Wirtschaftskurs von Truss war immer stärker geworden. Daher ...