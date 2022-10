Liz Truss kämpft schon jetzt um ihr Amt

Die neue britische Premierministerin wollte auf dem Parteitag richtig loslegen. Das ist schiefgegangen.

Liz Truss betonte auf der Parteikonferenz der Tories am Mittwoch in Birmingham erneut, dass die Senkung von Steuern ein integraler Teil ihrer Agenda sei, an der sie festhalten werde. Das Ziel: "Wachstum, Wachstum, Wachstum." Zumindest bei den Anwesenden im Saal kam das gut an. Truss erhielt Applaus. "Sie klang selbstbewusst und hatte eine sehr klare Botschaft", sagte Tory-Hinterbänkler Roger Gale. Ob man dieser Botschaft folgen wolle, stehe jedoch auf einem anderen Blatt.

Denn Truss legte, gelinde gesagt, einen ...