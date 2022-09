Liz Truss marschierte von ziemlich links nach stramm rechts

Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat es mit großem Ehrgeiz bis nach ganz oben geschafft.

Ihr größter Trumpf war wohl immer, unterschätzt zu werden. Einer ihrer schärfsten Kritiker, ihr Parteikollege Matthew Parris, hatte die Qualitäten von Liz Truss einmal brutal zusammengefasst: "Intellektuell seicht, ihre Überzeugungen hauchdünn, schlicht und einfach angetrieben von Ehrgeiz."

Wenige hatten ihr zugetraut, den Kampf um die Nachfolge von Boris Johnson gewinnen zu können. Doch Liz Truss hat es bis ganz oben zur Premierministerin des Königreichs geschafft. Für ihre 47 Lebensjahre hat sie eine weite politische Wanderschaft hinter sich: von ziemlich linken Standpunkten hin zu einem strammen Thatcherismus. Engagiert und an politischen Themen interessiert war sie von klein auf. Als Kind ging sie zusammen mit ihren Eltern auf Ostermärsche und protestierte gegen die atomare Bewaffnung. Als 19-Jährige, da war sie schon Liberaldemokratin, forderte Truss in einer Rede auf einer Parteikonferenz die Abschaffung der Monarchie. Während ihres Studiums in Oxford (Philosophie, Politologie und Ökonomie) wurde sie zur Vorsitzenden der liberaldemokratischen Hochschulgruppe, warb für die Legalisierung von Haschisch, aber begann auch, sich mit wirtschaftsliberalen Positionen anzufreunden und Margaret Thatcher als Vorbild zu entdecken.

Ein Jahr nach Studienabschluss trat sie in die Konservative Partei ein und lernte auf dem Parteitag 1997 ihren künftigen Ehemann Hugh O'Leary kennen, mit dem sie zwei Töchter hat, die mittlerweile im Teenageralter sind. Sie arbeitete als Ökonomin für Shell und Cable & Wireless.

Ihre politische Karriere begann mit einem Stadtratssitz im Londoner Bezirk Greenwich, aber hob erst dann richtig ab, als sie 2010 als Parlamentskandidatin für den Wahlkreis South West Norfolk antrat. Vom damaligen Premierminister David Cameron gefördert, der Frauen in der Fraktion mehr Geltung verschaffen wollte, trat Truss erstmalig 2012 in die Regierung als Staatssekretärin im Erziehungsministerium ein. Auf den Posten der Umweltministerin wurde sie 2014 befördert und gehört seitdem ununterbrochen dem Kabinett in den unterschiedlichsten Positionen an: Justiz, Lordkanzlerin (die erste in der gut tausendjährigen Geschichte des Lordkanzlertums), danach Finanzamt und Außenhandelsministerium, bevor sie Johnson zur Außenministerin ernannte.

Als Cameron 2016 das Referendum über den Verbleib in der EU ansetzte, war Truss noch eine energische Befürworterin der Europäischen Union. In der Regierung von Boris Johnson dagegen wurde sie zu einer der schärfsten Befürworterinnen für den EU-Austritt. Mit dem Eifer einer Konvertitin preist sie heute die Chancen, die eine Abkehr von EU-Regularien bringen könnte, und ging als Außenministerin auf direkten Konfrontationskurs mit Brüssel, indem sie ein Gesetz auf den Weg brachte, das erlauben soll, das dem Austrittsvertrag angeheftete Nordirland-Protokoll einseitig aufzukündigen.

Das Programm, mit dem sie den Wahlkampf um die Stimmen der Parteibasis so deutlich gewinnen konnte, ist deutlich rechts angesiedelt und setzt auf eine thatcheristische und angebotsorientierte Wirtschaftspolitik.