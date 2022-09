Liz Truss setzt alles auf eine Karte

Die britische Regierung will mit Hilfspaketen und Steuersenkungen die Wirtschaft ankurbeln. Experten sagen: riskant.

Als der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng am Freitag die Maßnahmen im Parlament aufzählte, die die neue Regierung plant, um für Wachstum zu sorgen, war er nach einer Weile hörbar heiser, so lang ist die Liste. Im Zentrum stehen dabei neben einem milliardenschweren Hilfspaket für Privathaushalte und Unternehmen auch massive Steuersenkungen für Firmen und Besserverdiener. "Wir benötigen einen neuen Ansatz für eine neue Ära", sagte er, während Premierministerin Liz Truss entrüsteten Rufen aus der Opposition siegessicher entgegenlächelte.

Nach der zehntägigen Trauerphase anlässlich des Todes von Königin Elizabeth II. waren sich viele Britinnen und Briten einig, dass es Zeit ist, sich wieder dem Alltag und drängenden Problemen zuzuwenden. Unternehmen und private Haushalte ächzen unter den steigenden Energiepreisen, das nationale Gesundheitssystem NHS ist überlastet und die Wirtschaft erholt sich nach der Pandemie langsamer als in vielen anderen Ländern in Europa und weltweit.

Wie bereits im Verlauf ihres Wahlkampfes angekündigt, will Liz Truss die Wirtschaft durch Steuersenkungen in Schwung bringen. Es ist eine Umkehr der Politik unter Boris Johnsons Finanzminister Rishi Sunak, der auf eine Gegenfinanzierung für Hilfsleistungen bestand. Nun sollen unter anderem die Erhöhungen der Sozialversicherungsbeiträge und der Körperschaftsteuer rückgängig gemacht und der Spitzensatz der Einkommensteuer für Besserverdienende gesenkt werden. Insgesamt sollen Steuerzahler bis ins Steuerjahr 2026/27 um über 50 Milliarden Euro entlastet werden - finanziert mit höheren Staatsschulden.

"Dies ist die höchste Steuersenkung seit 1972", kommentierte Paul Johnson, Chef des Forschungsinstitutes "Institute for Fiscal Studies", den Schritt. Die Gefahr bestünde nun darin, dass die Inflation durch das zusätzliche Geld weiter steigen könne. Zudem wachse die Staatsverschuldung. "Das ist ein großes wirtschaftliches Experiment mit vielen Risiken." Die Labour-Politikerin und Finanz-Expertin Rachel Reeves verglich die angekündigten Maßnahmen deshalb mit denen eines "verzweifelten Spielers".

Während die britische Regierungschefin noch in New York bei der UN-Vollversammlung war, kündigte die Regierung am Freitag auch an, dass im Kampf gegen explodierende Energiekosten auch die Strom- und Gaspreise für Unternehmen eingefroren werden. Überdies wurden Pläne zur Reform des Gesundheitssystems vorgelegt. So sollen Patienten nicht länger als zwei Wochen auf einen Kontroll-Termin beim Hausarzt warten müssen. Experten bezeichneten dies als "kosmetische Korrekturen".