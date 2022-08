Liz Truss sieht wie die nächste britische Premierministerin aus

Die Außenministerin hat zum Beginn der Wahl in der Parteibasis die Nase vorn und punktet mit Steuererleichterungen.

In dieser Woche flattern die ersten Wahlzettel in die Briefkästen von Mitgliedern der regierenden britischen Konservativen Partei. Sie müssen zwischen dem ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak und der Außenministerin Liz Truss in einer Stichwahl entscheiden, wer ihr nächster oder ihre nächste Vorsitzende wird. Am 5. September wird das Ergebnis bekannt gegeben werden, gleich am nächsten Tag zieht der Gewinner bzw. die Gewinnerin als Regierungschef/-in in die Downing Street ein und löst Premierminister Boris Johnson ab.

Zurzeit liegt im Kampf um den Parteivorsitz die Herausforderin Liz Truss klar vor ihrem Kollegen Rishi Sunak. Immer mehr einflussreiche konservative Politiker erklären daher nun ihre Unterstützung für die Außenministerin. Jüngster Zugewinn für das Truss-Lager war die Empfehlung Penny Mordaunts, die lang selbst aussichtsreiche Kandidatin für den Chefposten war, bevor sie im letzten Wahlgang von der Truss-Fraktion überholt worden war.

"Sie bietet Hoffnung", pries Mordaunt ihre Kollegin am Dienstag, "sie sieht optimistisch in die Zukunft unseres Landes. Und wir werden das brauchen angesichts der Herausforderungen zu Hause und im Ausland."

Mordaunts Unterstützung reiht sich ein in ähnlich klingende Empfehlungen von Fraktionskollegen wie Tom Tugendhat, Nadhim Zahawi, Ben Wallace oder Kemi Badenoch. Doch noch ist das Rennen nicht gelaufen. Beide Kandidaten müssen sich in den nächsten Wochen sogenannten "Hustings" stellen. Bei diesen Mini-Regionalkonferenzen präsentieren sich die Bewerber der Basis und stellen ihre jeweiligen politischen Agenden vor. Laut Meinungserhebungen soll die Außenministerin bei den Parteimitgliedern mit einer Zweidrittelmehrheit führen. Allerdings demonstrierte eine für das Truss-Lager in Auftrag gegebene und von der "Times" am Dienstag veröffentlichte Umfrage, dass ihr Vorsprung tatsächlich nur etwa fünf Prozent ausmachen soll, was das Sunak-Lager hoffen lässt.

Das zentrale Streitthema zwischen Truss und Sunak ist die Steuerpolitik. Der ehemalige Schatzkanzler, der aus Protest gegen Johnsons Regierungsführung zurücktrat und damit dessen Sturz einleitete, wirbt für fiskalische Zurückhaltung und eine seriöse Finanzpolitik. Weitreichende Steuersenkungen lehnt er als "ökonomische Märchenerzählungen" ab und warnt stattdessen vor inflationstreibenden Maßnahmen und einer staatlichen Neuverschuldung. Genau das verspricht Truss. Sie gelobte sofortige Steuersenkungen, sollte sie in die Downing Street ziehen. Die durch die Coronapandemie stark gestiegene Staatsverschuldung soll als eine langfristige Schuld behandelt werden.

Liz Truss tritt für einen schlanken Staat und weniger Bürokratie ein und will an Johnsons Plan festhalten, den Beamtenapparat radikal zu verkleinern - im Gespräch ist die Streichung von 91.000 Stellen. Ihr Hauptargument, mit dem sie sehr erfolgreich bei der Basis punkten kann, läuft darauf hinaus, die große Krise der Lebenshaltungskosten zu bekämpfen, indem man die Steuerlast der Bürger senkt.