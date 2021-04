Lkw-Anschlag von Nizza: Verdächtiger in Italien festgenommen

Knapp fünf Jahre nach dem Lkw-Anschlag im südfranzösischen Nizza mit 86 Toten ist in Italien ein mutmaßlicher Komplize des Attentäters festgenommen worden. Der 28-jährige Albaner werde verdächtigt, ein Komplize zu sein, teilte die italienische Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit. Er soll laut italienischen Medien Waffen an den Attentäter verkauft haben. Der mit europäischem Haftbefehl Gesuchte sei in der Nähe der Stadt Caserta nördlich von Neapel festgenommen worden.

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE 86 Menschen starben bei dem Attentat im Juli 2016