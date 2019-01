Lob für Kurz bei Holocaust-Gedenkveranstaltung in Wien

Der frühere israelische UNO-Botschafter Ron Prosor und der Präsident des "Israeli Jewish Congress" (IJC), Vladimir Sloutsker, haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für dessen Engagement gegen Antisemitismus gelobt. "Kurz führt den Kampf gegen den Antisemitismus in Europa an", sagte Sloutsker während einer Holocaust-Gedenkveranstaltung im Rahmen des Com.sult-Kongresses am Sonntag in Wien.

