Lockdown in Deutschland: Nur Schulen sind wieder offen

Nach mehr als zwei Monaten gibt es in Deutschland wieder Präsenzunterricht. Der Ruf nach weiteren Öffnungen wird lauter - doch die Infektionszahlen steigen.

Zwar mit Abstand, Maske und im Schichtbetrieb, aber immerhin: In den meisten deutschen Bundesländern durften die Schüler am Montag nach zwei Monaten zurück in den Präsenzunterricht. Auch in anderen Bereichen wächst der Druck zur Öffnung.

Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland zuletzt wieder leicht gestiegen, doch war sie zuvor viele Wochen lang gesunken. "Wir müssen den pausenlosen Lockdown durch gezielte, wirksame Einzelmaßnahmen ersetzen", fordert daher Stefan Genth, Geschäftsführer des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels.

Die ...