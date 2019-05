Löger statt Kurz bei EU-Gipfel in Brüssel

Zwei Tage nach der EU-Wahl kommen in Brüssel die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag zu ersten Beratungen über EU-Top-Posten zusammen. Österreich wird dabei von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) vertreten. Das verlautete am Montagabend aus Regierungskreisen.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Tusk lud zum Gipfel