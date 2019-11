Lokalwahlen in Hongkong werden zum Stimmungstest

Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste hält Hongkong am Sonntag Lokalwahlen ab. Die Bezirksratswahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion gelten als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Stadt. In der Metropole ist es zuletzt zu immer gewalttätigeren Zusammenstößen zwischen Polizei und radikalen Demonstranten gekommen.

SN/APA (AFP)/NICOLAS ASFOURI Wahl mit möglicher Symbolkraft in Hongkong