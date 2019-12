London: Als Held gefeierter Pole stellt Ablauf klar

Ein nach dem jüngsten Terroranschlag in London als Held gefeierter Pole hat eine Verwechslung eingeräumt. Er sei gar nicht jene Person, die den Täter mit einem abgebrochenen Narwal-Stoßzahn in Schach gehalten habe, räumte der Mann in einer von der Polizei in London verbreiteten Mitteilung ein. Doch was der Küchenhelfer dann beschreibt, kommt ebenfalls einer Heldentat gleich.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Der Terroranschlag in London forderte zwei unschuldige Todesopfer