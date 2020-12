London gibt grünes Licht für Impfstoff

Großbritannien hat als erstes Land eine Notfallzulassung für den Coronaimpfstoff von Biontech und Pfizer erteilt. Schon ab der kommenden Woche sollen die Briten geimpft werden.

Die Briten wachten gestern mit "fantastischen Nachrichten" auf, wie Premier Boris Johnson die Entwicklung schon am Morgen feierte: Das Vereinigte Königreich hat als weltweit erstes Land den Coronaimpfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. Die Impfung sei ein Schritt in Richtung Normalität, so der konservative Regierungschef.

Gleichzeitig rief er die Bevölkerung auf, vorsichtig zu bleiben und sich nicht zu früh Hoffnungen zu machen. Der Impfstoff sei keineswegs das Ende des Kampfs gegen das Coronavirus, sagte Johnson und verwies auf ...