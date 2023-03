London: Konflikte um russische Armee zeigen schwierige Lage

Britische Geheimdienste werten Spannungen zwischen der russischen Regierung und der russischen Söldnertruppe Wagner als Zeichen für die prekäre Lage im Ukraine-Krieg. Die teils öffentlich ausgetragenen Konflikte machten deutlich, wie schwierig es in der aktuellen russischen Offensive sei, ein ausreichendes Niveau an Personal und Munition aufrechtzuerhalten, hieß es am Dienstag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

BILD: SN/APA/AFP/- Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin übte bereits mehrmals Kritik