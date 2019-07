London liefert Assange bei drohender Todesstrafe nicht aus

Wikileaks-Gründer Julian Assange soll nach britischen Angaben nicht an ein Land ausgeliefert werden, in dem ihm die Todesstrafe droht. Diese Absprache zwischen London und Quito habe weiter bestand, sagte der britische Außenstaatssekretär Alan Duncan am Montag bei einem Besuch in Ecuador.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Assange sitzt derzeit Haftstrafe in Gro§britannien ab