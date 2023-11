London rüstet sich für propalästinensische Massendemo

Die Londoner Polizei rüstet sich für eine propalästinensische Großdemonstration mit Hunderttausenden Teilnehmern. Die Veranstalter erwarten zu der Kundgebung am Samstag etwa 500.000 Demonstranten in der britischen Hauptstadt. Damit wäre es einer der größten politischen Protestmärsche in der britischen Geschichte. Knapp 2.000 Polizisten sind im Einsatz.

BILD: SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS London einmal mehr mit Massendemo konfrontiert