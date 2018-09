London peilt Brexit-Deal bis spätestens November an

Die britische Regierung strebt eine Brexit-Vereinbarung bis spätestens November an. London gehe nach wie vor davon aus, dass ein geordneter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU), der mit allen Seiten abgestimmt werde, das wahrscheinlichste Ergebnis der Verhandlungen sein dürfte, sagte der Kabinettschef von Premierministerin Theresa May, David Lidington, am Samstag.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS In London hofft man weiter auf eine Einigung mit der EU