London: Russland verlegt Truppen nach Staudamm-Zerstörung

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine hat Russland nach Erkenntnissen britischer Geheimdienste große Truppenkontingente an andere Frontabschnitte verlegt. Teile der Truppen seien vom Ostufer des Flusses Dnipro abgezogen worden, um die Sektoren Saporischschja und Bachmut zu verstärken, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit.

BILD: SN/APA/AFP/ANATOLII STEPANOV Ein ukrainischer Soldat an der Front von Bachmut