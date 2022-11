London sieht Konzentration Moskaus auf Stadt Swatowe

Nach ihrem Rückzug über den Fluss Dnipro in der Südukraine konzentrieren sich die russischen Kräfte nach britischer Einschätzung auf die Verteidigung der Stadt Swatowe im Osten des Landes. Dort seien die russischen Truppen nun am verletzlichsten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in der Nacht von schweren Kämpfen in der Ostukraine berichtet.

SN/APA/AFP/BULENT KILIC Ukrainische Soldaten am zerstörten Flughafen von Kherson