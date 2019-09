London soll EU schriftlich Brexit-Vorschläge vorgelegt haben

Großbritannien hat schriftliche Vorschläge bei der EU vorgelegt, um die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen voranzubringen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Insider in Brüssel. Irland erklärte unterdessen am Donnerstag, dass Großbritannien keine glaubwürdigen Brexit-Vorschläge gemacht habe.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Großbritannien hat laut Insidern neue Vorschläge vorgelegt