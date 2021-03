London steuert Konfrontationskurs

Die Regierung von Boris Johnson verlängert einseitig Fristen im Brexit-Deal. Die EU-Kommission reagiert mit rechtlichen Schritten.

Der jüngste Eklat im Brexit-Drama ging fast unter in der Nachrichtenflut im Königreich sowie auf dem Kontinent. Damit dürfte David Frost wohl gerechnet haben, als er überraschend und vor allem einseitig, also ohne Absprache mit der EU, die Übergangsphase für Warenkontrollen an der irischen Seegrenze um sechs Monate verlängert hat. Oder wollte der Konservative einfach ein Zeichen setzen? Seit einer Woche ist Frost, der auch den Brexit-Vertrag ausverhandelt hat, als Staatssekretär verantwortlich für die Beziehungen zur EU. Während sein Vorgänger ...