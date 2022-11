London verlängert Frist für Nordirland-Wahl

Die britische Regierung will eine Neuwahl in Nordirland gesetzlich hinauszögern. Ein Gesetzentwurf des zuständigen Ministers Chris Heaton-Harris, der am Montag im Parlament eingereicht werden sollte, setzt eine neue Frist zur Regierungsbildung bis 8. Dezember. Diese kann anschließend noch einmal bis 19. Jänner verlängert werden. Einigen sich die beiden wichtigsten Parteien von Protestanten und Katholiken bis dahin nicht, muss spätestens am 13. April eine Wahl stattfinden.

SN/APA/AFP/PAUL FAITH Nordirisches Parlamentsgebäude ist politisch lahmgelegt