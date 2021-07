London will Brexit-Abkommen wieder aufmachen - EU sagt Nein

Großbritannien verschärft im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland den Konfrontationskurs gegenüber der EU. Es brauche "erhebliche Änderungen" an den im Nordirland-Protokoll des Brexit-Abkommens festgehaltenen Regeln, sagte der Brexit-Beauftragte David Frost am Mittwoch im Londoner Oberhaus. Die EU-Kommission lehnte Neuverhandlungen umgehend ab. Man sei aber bereit, "kreative Lösungen" im Rahmen des Protokolls zu suchen, so Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic.

SN/AP Hafen von Larne in Nordirland