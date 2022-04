London will Migranten nach Ruanda abschieben

Innenministerin Priti Patel spricht von einer "innovativen Lösung".

Selbstbewusst ergriff Priti Patel im Parlament das Wort. "Unser Mitgefühl ist unendlich, nicht aber unsere Kapazität", sagte die 50-jährige Innenministerin in Richtung der Opposition und verteidigte die umstrittenen Pläne der britischen Regierung, Migranten in das rund 7000 Kilometer entfernte Ruanda abzuschieben. Patels Argument: Anders als die Labour-Partei böten die Tories nun endlich eine "innovative" Lösung an.

Die Regierung von Boris Johnson will Männer, die mit Hilfe von Schleppern nach Großbritannien gekommen sind, in das ostafrikanische Land ausfliegen. Dort ...