London will mit der EU weiter verhandeln

Die britische Regierung strebt insbesondere Änderungen in der Nordirland-Frage an. Aber aus Brüssel kommt dazu ein klares Nein.

Die britische Premierministerin Theresa May sollte am Montag eine Alternative zur Lösung des Brexit-Chaos präsentieren, nachdem der zwischen London und Brüssel ausgehandelte Brexit-Deal in der vergangenen Woche im Parlament gescheitert war. Doch dann stellte die Regierungschefin im Unterhaus ihren Plan B vor. Und zur Überraschung aller Beobachter handelte es sich dabei tatsächlich - um Plan A. Wieder einmal grüßt das Murmeltier. Theresa May kündigte an, sich die Bedenken der Abgeordneten, insbesondere jene der Brexit-Anhänger in den eigenen konservativen Reihen sowie der nordirischen Unionistenpartei DUP, im Hinblick auf die schwierige Nordirland-Frage anzuhören und diese nach Brüssel zu tragen. Dort will sie um weitere Zugeständnisse bitten, um dann den Deal erneut zur Abstimmung im Parlament zu stellen.