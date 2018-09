London wirft dem Kreml Giftangriffe vor

Die Ermittler werteten 11.000 Stunden Videomaterial aus Überwachungskameras aus. Täter sollen russische Agenten gewesen sein.

Das idyllische Städtchen Salisbury ist nach dem Giftgasanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia, nach all dem Medienrummel und den Untersuchungen von Chemiewaffenexperten gerade erst wieder zur Ruhe gekommen. Nun steht der beschauliche Ort erneut im Fokus. Die Polizei hat Fahndungsfotos und Namen von zwei Verdächtigen veröffentlicht, bei denen es sich laut Premierministerin Theresa May um russische Agenten handelt. Sie seien Mitglieder des Militärgeheimdienstes GRU und hätten höchstwahrscheinlich im Auftrag der Regierung in Moskau gehandelt, sagte sie vor dem Parlament.