Londoner Unterhaus stimmt trotz Warnungen für Brexit-Gesetz

Das britische Unterhaus hat ungeachtet aller Warnungen der Europäischen Union das umstrittene Binnenmarktgesetz von Premierminister Boris Johnson verabschiedet. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend mit 340 zu 256 Stimmen für die Vorlage, die nun an das Oberhaus weitergeleitet wird. Die Debatte dort dürfte bis Anfang Dezember dauern. Da Johnson in der Kammer keine Mehrheit hat, könnten Teile umgeschrieben werden, die wieder vom Unterhaus abgesegnet werden müssten.

SN/APA (AFP)/FINNBARR WEBSTER Johnson will raus aus der EU, aber zu seinen eigenen Bedingungen