Luftalarm in der gesamten Ukraine, Toter bei Angriff in Kiew

In der gesamten Ukraine haben die Behörden Donnerstagfrüh Luftalarm ausgelöst. Die Regionalregierungen warnten vor möglichen russischen Raketenangriffen und riefen die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen. In Kiew war laut Reuters eine heftige Explosion zu hören. Bei einem Raketenangriff auf die Hauptstadt kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt, teilte Bürgermeister Witali Klitschko mit. Angriffe gab es auch in den Regionen Winnyzja und Odessa.

Über Mykolajiw seien zwei Raketen gesichtet worden, teilte der Gouverneur Witaly Kim auf Telegram mit. Laut dem Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, seien die ersten russischen Raketen abgeschossen worden. Das ukrainische Militär zerstörte nach eigenen Angaben zudem 24 russische Drohnen.

Russland habe in der Nacht erfolglos versucht, mit den Flugkörpern vor allem Regionen in der Zentralukraine und die Hauptstadt Kiew anzugreifen. Dies sei von Flugabwehrwaffen verhindert worden, teilte das Militärkommando mit. Es bestehe eine große Gefahr weiterer Luft- und Raketenangriffe. Der Regionalverwaltung von Kiew zufolge wurden 15 der 24 Drohnen rund um die Hauptstadt abgeschossen, es sei kein Schaden entstanden.

Am Donnerstag schlugen nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe auch mehrere russische Raketen in der im Zentrum der Ukraine gelegenen Region Winnyzja ein. In anderen Gebieten seien ebenfalls Raketen niedergegangen, sagt der Sprecher der Luftwaffe, Juryi Ignat, im Fernsehen. Die Orte nennt er nicht. Die Regionalregierung von Winnyzja bestätigt die Einschläge. Opfer gebe es nicht. In der Region Odessa wurden zwei Einrichtungen kritischer Infrastruktur bei russischen Angriffen beschädigt, teilte die Militärverwaltung auf Telegram mit.

Seit Oktober greift Russland gezielt die kritische Infrastruktur in der Ukraine mit Raketen und Drohnen an. Immer wieder kommt es dadurch in weiten Teilen des Landes zu Stromausfällen. Die Heizung und die Wasserversorgung werden häufig ebenfalls unterbrochen. Wegen der Gefahr von Raketenangriffen ordnete das Energieunternehmen DTEK am Morgen die Notabschaltung der Stromversorgung in den Regionen Kiew, Odessa und Dnipropetrowsk an.

Am Mittwoch hatten Deutschland und die USA die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard beziehungsweise Abrams an die Ukraine angekündigt. Mehrere europäische Staaten sagten ebenfalls die Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Panzer zu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Mittwochabend in seiner Videoansprache, er habe NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auch um Langstreckenraketen und Flugzeuge gebeten. Bei den Panzerlieferungen seien Geschwindigkeit und Anzahl die wichtigsten Faktoren. Es müsse eine Panzerstreitmacht aufgestellt werden, damit die Tyrannei keine Chance mehr habe.