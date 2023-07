Luftangriff mit 22 Toten: UNO warnt vor Bürgerkrieg im Sudan

Nach einem Luftangriff auf ein Wohnviertel in Khartum mit Dutzenden zivilen Todesopfern hat die UNO vor einem "völligen Bürgerkrieg" im Sudan gewarnt. Das nordostafrikanische Land stehe "am Rand eines völligen Bürgerkriegs, der potenziell für die ganze Region destabilisierend ist", erklärte ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres am Sonntag. Zuvor waren "22 Tote und eine große Zahl an Verletzten unter Zivilisten" bei dem Luftangriff am Samstag gemeldet worden.

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIVBILD VOM 3. JULI UNO warnt vor Bürgerkrieg im Sudan