Luftangriffe auf Lwiw und weitere ukrainische Städte

Wenige Stunden vor einem Treffen der Ramstein-Gruppe der militärischen Unterstützer der Ukraine hat Russland das Land mit Luftangriffen überzogen. Betroffen war auch die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg). Der Einschlag einer Kamikaze-Drohne löste Behörden zufolge einen Brand in einem städtischen Lagerhaus aus und verletzte zwei Menschen - einen davon schwer. Auch in Charkiw sowie in Kramatorsk, Slowjansk, Cherson, Odessa, Krywyj Rih, Chmelnyzkyj gab es Explosionen.

In Lwiw riefen sowohl Bürgermeister Andrij Sadowy als auch Regionalgouverneur Maksym Kosyzkyj die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben, da weitere Angriffe erwartet werden. In der westlichen Hälfte der Ukraine herrsche seit etwa 2 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) Luftalarm. Nach Angaben der lokalen Behörden sind die Luftabwehrsysteme in Lwiw damit beschäftigt, einen russischen Luftangriff abzuwehren.

Bereits am Montagabend hatte es Berichte über russische Luftangriffe auf die östliche Stadt Charkiw gegeben. Dort wurde eine Industriezone getroffen, teilte Bürgermeister Ihor Terechow kurz nach Mitternacht mit. "Charkiw wird erneut von russischen Raketen beschossen", schrieb er auf Telegram.

Auch andere Teile der Ukraine meldeten russische Angriffe - alleine über der südukrainischen Region Mykolajiw wurden nach Angaben der Militärverwaltung im Morgengrauen zehn Drohnen iranischer Bauart vom Typ "Shahed-136/131" abgeschossen. In der südlichen Stadt Kriwyj Rih traf eine Drohne ein mehrstöckiges Wohngebäude und löste den Behörden zufolge einen Brand aus. Eine weitere Drohne sei abgeschossen worden.

Insgesamt setzte die russische Armee in der Nacht 30 Kamikaze-Drohnen und eine Rakete vom Typ "Iskander-M" ein, wie die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mitteilte. 27 Drohnen seien dabei abgeschossen worden. Die Angriffe sollen - wie bereits am Vortag - vom Westufer des Asowschen Meeres und von der bereits 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim aus gestartet worden sein. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich häufig nicht unabhängig bestätigen.

Luftangriffe gab es offenbar auch in die Gegenrichtung. Wie die Behörden der südrussischen Grenzregion Belgorod berichteten, konnte die Luftabwehr drei "Ziele in der Luft" über dem Süden der Region abschießen.

Die russischen Truppen in der Ukraine verstärkten indes nach Einschätzung britischer Militärexperten auch ihre Aktivitäten im Kampf um die Dnipro-Inseln am unteren Flusslauf. Das ging am Dienstag aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London hervor. Die Inseln im Gebiet Cherson waren demnach in der ersten Septemberhälfte schwer umkämpft. Beide Seiten griffen mit Gruppen in kleinen Booten ihre Gegner auf den Inseln oder dem gegenüberliegenden Ufer an, so die Mitteilung.

Die Zahl der involvierten Truppen ist nach Angaben der Briten verhältnismäßig gering. Doch beide Seiten betrachten das Gebiet demnach als strategisch wichtig. Die Auseinandersetzung darum gebe "auch die Möglichkeit, gegnerische Einheiten zu binden und von der Teilnahme an den intensiven Kämpfen in den Gebieten Saporischschja und Donezk abzuhalten".

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.